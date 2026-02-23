Prachtig nieuws uit Nederland Agressieland, waar het aantal meldingen van agressie tegen spoorpersoneel (inclusief verbale agressie, red.) afgelopen jaar met maar liefst 3,4% steeg van 1095 naar 1132. De NS slaat terug. En wel, met een wapenstok. Voor boa's. Boa's. Met een wapenstok. "Van de 680 NS-boa's krijgen er 75 komende weken training in het gebruik van een wapenstok. Vanaf eind april zullen de eerste boa's daadwerkelijk een wapenstok dragen tijdens hun dienst, verwacht NS." Laat Eus het niet horen zeg. "De boa's helpen mensen die vragen hebben over hun reis, maar komen ook in actie als collega's om hulp vragen." MET EEN WAPENSTOK DUS. Klets klats hoezo vergeten uit te checken bij Arriva en in te checken bij de NS op de overstapzuil meneertje? Dit is een stiltecoupé dus BEK DICHT terwijl ik je verrot sla. WAT GEBAAR JIJ NAAR DIE LIEVE NRC-MEVROUW WAT WAT WAT? No more Mr. Nice Boa, de lange lat erover. Aan de slag!