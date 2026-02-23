(Heel klein beetje) meer agressie tegen spoorpersoneel, NS ZET WAPENSTOKKEN IN
Gansch het agressievolk staat stil, als de wapenstok het wil
Prachtig nieuws uit Nederland Agressieland, waar het aantal meldingen van agressie tegen spoorpersoneel (inclusief verbale agressie, red.) afgelopen jaar met maar liefst 3,4% steeg van 1095 naar 1132. De NS slaat terug. En wel, met een wapenstok. Voor boa's. Boa's. Met een wapenstok. "Van de 680 NS-boa's krijgen er 75 komende weken training in het gebruik van een wapenstok. Vanaf eind april zullen de eerste boa's daadwerkelijk een wapenstok dragen tijdens hun dienst, verwacht NS." Laat Eus het niet horen zeg. "De boa's helpen mensen die vragen hebben over hun reis, maar komen ook in actie als collega's om hulp vragen." MET EEN WAPENSTOK DUS. Klets klats hoezo vergeten uit te checken bij Arriva en in te checken bij de NS op de overstapzuil meneertje? Dit is een stiltecoupé dus BEK DICHT terwijl ik je verrot sla. WAT GEBAAR JIJ NAAR DIE LIEVE NRC-MEVROUW WAT WAT WAT? No more Mr. Nice Boa, de lange lat erover. Aan de slag!
Binnenkort in dit theater
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Maatregelen tegen agressie in de zorg hielpen niet, zo'n 60% personeel nog altijd doelwit
Aan initiatieven geen gebrek, aan resultaat wel
Nederland koopt GEWONDENTREINEN voor 'groot conflict met de Russen'
Laat ProRail het maar niet horen
NS heeft winterweer helemaal niet nodig: in hele land geen treinen door IT-storing
Goedemorgen! Lekker met de trein?
Diederik Gommers benoemt agressie van migranten tegen zorgpersoneel, ontketent angstepidemie in Erasmus MC dat 'zich distantieert' van zijn uitspraken
Wat een ongelooflijk ziek ziekenhuis is het Erasmus MC
Nieuwe sprinters NS kunnen ook als intercity niet op tijd komen
De 'Flirt Flex' kost 400 miljoen en u mag raden wie opdraait voor het prijskaartje
ERKENNING VOOR BOA's: mogen straks 'mensen uit elkaar halen en wegsturen'
FOTO van vroeger: boa bestrijdt misdaad met stopteken (of Hitlergroet)