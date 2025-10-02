ERKENNING VOOR BOA's: mogen straks 'mensen uit elkaar halen en wegsturen'
FOTO van vroeger: boa bestrijdt misdaad met stopteken (of Hitlergroet)
Gerechtigheid voor een door misdaad gekweld Nederland en erkenning voor een beroepsgroep die jarenlang met (lege) poten in de klei stond: het boa-bestel wordt aangepast! Zo mogen ze straks bijvoorbeeld bij een naderende kopschoppartij nietsontziend MENSEN UIT ELKAAR HALEN en ook keihard MENSEN WEGSTUREN. Waar we boa's tot op heden natuurlijk kenden van belangrijke boetes uitdelen en EUS, worden ze in de toekomst onze witte ridders te fiets die de misdaad in Nederland zullen doen verdwijnen. Eindelijk is daar het gezochte aanzien, eindelijk de begeerde status voor die lang gesmade beroepsgroep. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is krijgen ze daar bovenop ook nog ego strelende PORTOFOONS en HANDBOEIEN. Het is ze van harte gegund. Leve de BOA!
