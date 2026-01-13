Het klopt niet!

Wat nu volgt is een belangrijke ingezonden van een oude vriend van de show, IT- en OV-nerd (okee dat is een pleonasme) Stefan de Konink van Stichting OpenGeo en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het NDOV-loket, dat een gelijk speelveld voor de levering van data over het Openbaar Vervoer wil creëren. Stefan zag het maandag misgaan met alle NS-data, en volgens hem vertelde Wouter Koolmees gisteravond bij Jeroen Pauw niet het complete verhaal. Want niet alleen de NS-app ging op zwart, ook de alternatieven voor die NS-app (Google Maps, Apple Maps, OVinfo, etc.) kregen geen informatie meer over NS (en ook niet meer over HTM en RET). De NS-reisplanner viel om, daardoor viel de 9292-reisplanner om en aangezien 9292 ook wordt ingehuurd door NS, HTM en RET om informatie door te sturen was de chaos compleet: niemand kreeg meer informatie. Een flinke IT-faal dus. Je gaat je haast afvragen of die storing dinsdagochtend niet toevallig heel misschien wel een beetje waarschijnlijk ook te maken had met het gepruts de dag ervoor. Technische rant van Stefan volgt na de breek. Kom er maar in, Stefan:

RANT

NS vertelt niet de hele waarheid. NS - en dan de club die reisinformatie doet DCRI - heeft op dat moment (waarschijnlijk door beperkingen bij de verkeersleiding) er niet voor gekozen om ritten te annuleren. De reden daarvoor is dat een geannuleerde rit niet (eenvoudig) hersteld kan worden. Dat leidde ertoe dat alle ritten continu vertraging bleven rapporteren. Wat er weer toe leidde dat NS zichzelf DOS'te door op die dag een wopping 118GB ongecomprimeerde XML op een enterprise service bus te zetten, waar 9GB een week eerder gold. Natuurlijk zijn ze daar gedurende de dag over geïnformeerd. Nu denk je, je kunt het aantal fuckups waarschijnlijk niet verder opstapelen. Tuurlijk wel. NS, HTM en RET gebruiken dezelfde leverancier om hun actuele data bij andere marktpartijen te krijgen, namelijk Reisinformatiegroep B.V. (je kent ze als 9292) en raadt eens wie vanaf 15:15 integraal omvalt:

(KLIK VOOR GROOT) Nu zie je hieronder dat op dat moment naast NS, HTM en RET ook GVB omvalt door een ruim 12 jaar geleden bekende bug (slow-subscriber, als een afnemende partij uitvalt of vertraagt, wordt niets meer op tijd afgeleverd).