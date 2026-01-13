NERDRANT. Door weeffout digitale infrastructuur NS lagen alle (!) OV-apps er vorige week uit
Het klopt niet!
Wat nu volgt is een belangrijke ingezonden van een oude vriend van de show, IT- en OV-nerd (okee dat is een pleonasme) Stefan de Konink van Stichting OpenGeo en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het NDOV-loket, dat een gelijk speelveld voor de levering van data over het Openbaar Vervoer wil creëren. Stefan zag het maandag misgaan met alle NS-data, en volgens hem vertelde Wouter Koolmees gisteravond bij Jeroen Pauw niet het complete verhaal. Want niet alleen de NS-app ging op zwart, ook de alternatieven voor die NS-app (Google Maps, Apple Maps, OVinfo, etc.) kregen geen informatie meer over NS (en ook niet meer over HTM en RET). De NS-reisplanner viel om, daardoor viel de 9292-reisplanner om en aangezien 9292 ook wordt ingehuurd door NS, HTM en RET om informatie door te sturen was de chaos compleet: niemand kreeg meer informatie. Een flinke IT-faal dus. Je gaat je haast afvragen of die storing dinsdagochtend niet toevallig heel misschien wel een beetje waarschijnlijk ook te maken had met het gepruts de dag ervoor. Technische rant van Stefan volgt na de breek. Kom er maar in, Stefan:
RANT
NS vertelt niet de hele waarheid. NS - en dan de club die reisinformatie doet DCRI - heeft op dat moment (waarschijnlijk door beperkingen bij de verkeersleiding) er niet voor gekozen om ritten te annuleren. De reden daarvoor is dat een geannuleerde rit niet (eenvoudig) hersteld kan worden. Dat leidde ertoe dat alle ritten continu vertraging bleven rapporteren. Wat er weer toe leidde dat NS zichzelf DOS'te door op die dag een wopping 118GB ongecomprimeerde XML op een enterprise service bus te zetten, waar 9GB een week eerder gold. Natuurlijk zijn ze daar gedurende de dag over geïnformeerd.
Nu denk je, je kunt het aantal fuckups waarschijnlijk niet verder opstapelen. Tuurlijk wel.
NS, HTM en RET gebruiken dezelfde leverancier om hun actuele data bij andere marktpartijen te krijgen, namelijk Reisinformatiegroep B.V. (je kent ze als 9292) en raadt eens wie vanaf 15:15 integraal omvalt:
Nu zie je hieronder dat op dat moment naast NS, HTM en RET ook GVB omvalt door een ruim 12 jaar geleden bekende bug (slow-subscriber, als een afnemende partij uitvalt of vertraagt, wordt niets meer op tijd afgeleverd).
Hier volgt de e-mail conversatie die dat bevestigt, en natuurlijk heeft weer iemand anders de schuld, de IT-leverancier. Dus even afpellen NS heeft in 2012 de overheid gevraagd om de reisinformatievoorziening van ProRail over te nemen. Vervolgens voert ze de taken niet preconcurrentieel uit en belegt ze een deel van de uitvoering bij een dochterorganisatie (9292). Die dochterorganisatie voert de taak ook zelf niet uit, maar bij IT leveranciers zoals CGI en Conclusion Mission Critical.
06-01-2026 14:18 NETEX RET 9292,:
Datum verzonden: 6-jan-2026 14:18
Naar: meldpunt
CC: Servicedesk RIG
Onderwerp: RE: Aanvulling op ticket [ticketnr]. Uw kenmerk: [kenmerk]
Beste DOVA,
In het contract met onze IT-hosting partij is vastgelegd dat bij uitval van 9292 diensten zoals 9292 Website, 9292 App en 9292 Reisadvies API, om welke reden dan ook, er absoluut geen impact mag zijn op de door NDOV RIG te ontvangen en af te leveren datastromen. Wij betreuren het ten zeerste dat dit gisteren toch het geval is geweest.
Wij zullen dit met onze IT-hosting partij evalueren en afspraken maken over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.
06-01-2026 12:56 DOVA, [NAAM]:
Beste 9292,
Als aanvulling op de eerdere melding: wat ons zorgen baart is dat de datastromen voor NDOV ook uitvallen bij overbelasting van de planner. Dat zou niet moeten mogen. Zijn die systemen niet gescheiden van elkaar?
05-01-2026 16:41 NETEX RET 9292,:
Datum verzonden: 5-jan-2026 16:41
Naar: meldpunt
CC: Servicedesk RIG
Onderwerp: Re: Nieuw ticket [ticketnr]. Uw kenmerk: [kenmerk]
Beste DOVA,
Momenteel zijn de datastromen, website en app van 9292 offline vanwege serveroverbelasting. We zijn druk bezig het probleem op te lossen.
Excuses voor het ongemak.
Wat de stadsvervoerders en NS al ruim 12 jaar in stand houden is een kaartenhuis. Op het moment dat NS uitvalt, gaan mensen het bij 9292 proberen. Als 9292 in essentie de single point of failure is waar NS, HTM en RET reisinformatie langs moet om in de buitenwereld te raken, heb je als organisaties een bewuste keuze gemaakt om de druk op IT-systemen niet te verdelen bij extreme vraag. Immers: Google Maps gaat geen actuele informatie tonen op het moment dat die informatie niet bij ndovloket.nl binnen komt.
/EINDE RANT
Stefan de Konink
