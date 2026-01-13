Vraagje, van de NS, aan u: of u de volgende keer niet meer met zijn allen de NS-app wilt gaan checken als de treinen massaal uitvallen. Dat kan die app namelijk niet aan. Die denkt dan dat er een DDOS-aanval gaande is en schakelt zichzelf automatisch uit. Tenminste, dat is hoe NS-topper Wouter Koolmees het gisteravond bij Pauw & De Wit uitlegde en als Wouter Koolmees voor de verandering eens een keertje niet loopt te liegen dan is dit dus hoe het ging vorige week maandag. Nou zegt Koolmees in bovenstaand fragment ook dat er 28 miljoen mensen de app aan het checken waren en dat kan natuurlijk niet, want er wonen (nog) helemaal geen 28 miljoen mensen in Nederland, maar 28 miljoen verzoeken (inclusief om en nabij een half miljoen ramptoeristen die de app liepen te F5'en voor de lulz) is op zich best wel veel dus hee. Vorige week dinsdag reden er 's ochtends trouwens ook geen treinen vanwege (weer een andere) IT-storing bij de NS.