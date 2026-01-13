NS-app klapte eruit tijdens NS-faal omdat NS massale aandacht aanzag voor DDOS-aanval
Handig
Vraagje, van de NS, aan u: of u de volgende keer niet meer met zijn allen de NS-app wilt gaan checken als de treinen massaal uitvallen. Dat kan die app namelijk niet aan. Die denkt dan dat er een DDOS-aanval gaande is en schakelt zichzelf automatisch uit. Tenminste, dat is hoe NS-topper Wouter Koolmees het gisteravond bij Pauw & De Wit uitlegde en als Wouter Koolmees voor de verandering eens een keertje niet loopt te liegen dan is dit dus hoe het ging vorige week maandag. Nou zegt Koolmees in bovenstaand fragment ook dat er 28 miljoen mensen de app aan het checken waren en dat kan natuurlijk niet, want er wonen (nog) helemaal geen 28 miljoen mensen in Nederland, maar 28 miljoen verzoeken (inclusief om en nabij een half miljoen ramptoeristen die de app liepen te F5'en voor de lulz) is op zich best wel veel dus hee. Vorige week dinsdag reden er 's ochtends trouwens ook geen treinen vanwege (weer een andere) IT-storing bij de NS.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
NS heeft winterweer helemaal niet nodig: in hele land geen treinen door IT-storing
Goedemorgen! Lekker met de trein?
Nieuwe sprinters NS kunnen ook als intercity niet op tijd komen
De 'Flirt Flex' kost 400 miljoen en u mag raden wie opdraait voor het prijskaartje
LIVE + GSTV. Verkenner Koolmees overhandigt VERSLAG
Metinclusief filmpje van Tom in Den Haag
'De NS wordt overstelpt met claims'
Heel gek want de dienstverlening is juist geweldig
NS-trein vertrekt van spoor X
Het spoor bijster!
Jaarverslag NS: veel agressie, rode cijfers, besparingen, loeidure kaartjes
Wat een heerlijk weer om een jaarverslag te lezen terwijl u op een vertraagde trein wacht