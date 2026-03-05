[LIVEBLOG IRAN HIER]

Ja oké nou goed, we lopen wel vaak te mekkeren op de NS, bekend van wapenstokken, maar er gaan ook dingen goed. Heeft ermee te maken dat we in 2025 met z'n allen ontzettend veel dure kaartjes hebben gekocht omdat we toch weer eens oma in Zwolle bezochten, de grapjes van oom Jan uit Oegstgeest graag wilden horen, een retourtje voor bejaarde tante Betty (83) uit Maastricht betaalden om haar ons huis in Delfzijl grondig te laten afstoffen, omdat we zo nodig moesten daten met Ellen op Texel en hoorden van de Bolle Jos Express. En daarom, DOOR ONS DUS, heeft de NS in 2025 voor het eerst sinds 2019 winst geboekt (380 miljoen ticketeuro's).

Maar, beste Koolmees en NS-consorten, vraagje: kunnen jullie van dat geld dan misschien zorgen dat de toiletten niet onder de poep en pies en kots zitten, het stoelkussen niet een heuveltje kauwgom is, de stangen niet plakken van het mensenvet, de hangringen goed vastzitten en ook schoon zijn en de grond niet bezaaid is met bananenschil, appelrestant, snottissues en allerhande vieze tyfusrommel. Oja en van die dure kaartjes goedkope kaartjes maken graag. Vriendelijk bedankt alvast namens reizend en de NS-winst dragend Nederland.