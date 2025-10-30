achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

FOTOOS: Een TREINRAMP van een treinramp

hier een grapje over peren

Zelden werd de vaderlandse politiek zo mooi verbeeld als vandaag in Meteren, Gelderland. Daar botste een passasgierstrein op een vrachtwagen geladen met fruit. Boem was ho, en daarop 5 lichtgewonden, waaronder ook de vrachtwagenchauffeur met peren. Vervolgens schampte een andere tegemoetkomende trein de treinramptrein, en is er ook een trein met lakschade. De NS-passagiers (die toch al niet voor hun lol in de gele koolmees-rupsen zaten) konden uitstappen en werden met bussen naar Geldermalsen gebracht. Of all places. Door de aanrijding rijden er minder treinen in het hele land, en dat duurt tot vanavond. Kortom: het was vandaag ouderwets kudt met peren.

Tags: trein, ramp, peren, NS
@Pritt Stift | 30-10-25 | 15:29 | 0 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

'De NS wordt overstelpt met claims'

Heel gek want de dienstverlening is juist geweldig

@Mosterd | 05-08-25 | 18:55 | 99 reacties

NS wil met wapenstok voor spoorboa's geweld gebruiken tegen geweld

Het ultieme wapen eindelijk ook voor zij die hun leven wagen op het spoor

@Dorbeck | 24-07-25 | 08:30 | 204 reacties

Vandaag landelijk Weer Geen Treinen

Wilde je net met de trein en wat denk je? Geen treinen

@Spartacus | 10-06-25 | 08:30 | 206 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.