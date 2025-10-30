FOTOOS: Een TREINRAMP van een treinramp
hier een grapje over peren
Zelden werd de vaderlandse politiek zo mooi verbeeld als vandaag in Meteren, Gelderland. Daar botste een passasgierstrein op een vrachtwagen geladen met fruit. Boem was ho, en daarop 5 lichtgewonden, waaronder ook de vrachtwagenchauffeur met peren. Vervolgens schampte een andere tegemoetkomende trein de treinramptrein, en is er ook een trein met lakschade. De NS-passagiers (die toch al niet voor hun lol in de gele koolmees-rupsen zaten) konden uitstappen en werden met bussen naar Geldermalsen gebracht. Of all places. Door de aanrijding rijden er minder treinen in het hele land, en dat duurt tot vanavond. Kortom: het was vandaag ouderwets kudt met peren.
