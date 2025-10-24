achtergrond

NS-treinboa's krijgen: WAPENSTOK

De vijfde macht

Maar krijgen ze de uitschuifbare, 11 cm langere, halve kilo zwaardere of niet?

De drie meest onderdrukte demografieën van Nederland zijn: mannen, gamers en NS-personeel - en dan VERACHTVOUDIGDE het aantal incidenten met asielzoekers ook nog eens binnen een jaar. De eerste twee hebben het eigenlijk al opgegeven, maar de laatste treedt nu in open rebellie. Want in een vandaag gepubliceerd dubbeldemissionair """kabinets"""besluit staat dat 75 NS-boa's een wapenstok aan de heup krijgen. Overigens niet 75 per trein, maar 75 per land. Hoe dan ook vangt iemand binnenkort een BUITENGEWOON harde pets met the long dick of the law. Maar is de burgeroorlog daarmee ten einde, of start het een nieuwe wapenwedloop en zo ja wanneer krijgen boa's tactische Lever Action Rifles?

Binnenkort in 75 treinen

Tags: NS, boa's, wapenstok
@Spartacus | 24-10-25 | 11:45 | 103 reacties

