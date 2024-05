Waar? Treintraject Emmen-Zwolle. Wie? Veiligelandiërs uit Ter Apel. Waarom? Omdat schuim is, gemarineerd in islamitische veroveringsdoctrine. Waarom is Nederland hier weerloos tegen? Omdat het geregeerd wordt door systeemdarren die demografie en immigratie zien als natuurfenomenen waar je je enkel passief toe kunt verhouden.

RTV Oost: "Ondanks extra geld en de inzet van meer veiligheidspersoneel, neemt het aantal incidenten in de trein tussen Zwolle en Emmen maar niet af. Sterker nog: het aantal incidenten is in het eerste kwartaal verachtvoudigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. (...)

Vooral het aantal B3-incidenten, waarbij een reiziger gefouilleerd moet worden omdat diegene zwartrijdt en zich niet wil legitimeren, nam een vlucht: van een kleine 40 incidenten in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 303 incidenten in het eerste kwartaal van 2024. (...)

Ook het aantal geweldsincidenten, zoals mishandeling en intimidatie van treinpersoneel, is toegenomen. In de eerste drie maanden van dit jaar is er vier keer een medewerker van Arriva mishandeld in de trein tussen Zwolle en Emmen. In acht andere gevallen was er sprake van bedreiging of intimidatie door de reiziger, illegaal wapenbezit of diefstal."

Vreemd hè, dat het aantal zwartrijd-incidenten een vlucht nam als het staand beleid is dat zwartrijders mogen blijven zwartrijden omdat een treinverbod voor systematische zwartrijders "te privacygevoelig" is.

U laat over zich lopen.