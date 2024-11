Brabantse nachten zijn lang maar de schooldagen zijn er heel erg kort. In ieder geval voor de leerlingen van het Pius X College in Bladel, die zijn namelijk naar huis gestuurd toen een opstootje dat begon met 3 kinderen uit hetzelfde gezin totaaaal uit de hand liep. De kiddo's, 2 jongens en een meisje, waren zich zo aan het misdragen dat de politie erbij kwam. Ze zijn aangehouden voor vernieling en bedreiging, maar daar bleef het niet bij. Toen meldden zich ineens 2 volwassen familieleden van de kinderen bij de school, om "verhaal te halen" op de Glennis Grace-manier. Er volgde een nieuwe geweldsuitbarsting waarop de politie besloot een stroomstootwapen in te zetten. Eindstand: familiereünie in de politiecel. We weten niet om wie het gaat, maar afgaand op het feit dat er namens de familie een knokploeg op de school werd afgestuurd concluderen wij dat het hoe dan ook totale tokkies zijn. Helaas was het knokfestijn niet te zien op Pius X TV.

"Schooldirecteur Maarten de Veth zegt dat veel kinderen getuigen waren van het geweld dat rond 10.30 uur losbarstte en dat daarom alle ruim 2200 leerlingen naar huis mochten." Ja, er zullen er best een paar kinderen flink geschrokken zijn van de gebeurtenissen. Maar voor een groot deel is zo'n grote tokkieknokpartij op het schoolplein natuurlijk gewoon geweldig entertainment PLUS een gratis vrije dag. Geniet ervan, kinders.