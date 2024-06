De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Bij een avondje zoepen in de omgeving van het Spui (Stad van de Hoop) werd een man knock-out gerost door bovenstaand tuig. Gappies zijn nog nat achter de oren en wat wil nou het toeval: er liggen een paar handdoekjes klaar in de cel! Neuzen breken altijd een heel dikke minus één. Naar goed politioneel gebruik vond de geweldsexplosie enige maanden geleden plaats, want de opsporing mag natuurlijk niet te eenvoudig zijn. ZoekZoek!