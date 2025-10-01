NS begint War on Zwartrijders met AI
Zijn ze op tijd bij (HA!)
DINGDONG
"Beste zwartrijders, op dit station is AI actief. Let goed op uw bezittingen, bewaak uw zakken en BETAAL NOU GEWOON FF VOOR EEN KAARTJE JOH."
Anders gaat de NS namelijk JACHT op u maken door op de meest vreselijke manieren AI in te zetten. Terwijl iedereen weet dat de NS zich op HEEL ANDERE ZAKEN zou moeten richten, zegt een lid van het bestuur van de NS het volgende in de T: "We gaan slimme technologie inzetten zoals kunstmatige intelligentie (AI), waarmee we kunnen voorspellen waar de niet-betalende reiziger zich bevindt". De NS komt u desnoods thuis bezoeken: ze weten door AI gewoon waar u zich bevindt. Straks komt een AI-lokactrice u verleiden tot het kopen van een kaartje. Als dit allemaal maar niet te moeilijk wordt voor onze gele treinkanjers want de NS blijft toch de Heitinga onder de vervoersbedrijven. Bespaar ze toch de afgang en start de maand oktober simpelweg met het kopen van kaartjes, lieve zwartrijders.
In ander trein-, oktober- en zwartrijdersnieuws: VANDAAG gaat de boete voor zwartrijden OMHOOG van 50 naar 70 euro's. Dus... wie niet luisteren wil, moet maar voelen.
