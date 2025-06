Ook niet meer te betalen: het openbaar vervoer. Vooral als je geen kaartje voor bus of trein koopt. De boete voor zwartrijden gaat van 50 euro, naar 70 euro! Dat is toch twee dagen boodschappen doen. De boeteverhoging gaat dit najaar in. Aldus een besluit van VVD-havik Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu). Cruciale zin uit het RTL-bericht: Recente landelijke cijfers over het aantal zwartrijders zijn er niet. Wat best gek is. Ze kunnen wel tellen hoeveel miljard virusdeeltjes in het poepriool zitten, maar ff turven hoeveel zwartrijdende zwartrijders zwartrijden is blijkbaar een probleem. In dit land.