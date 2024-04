Toch nog even over de Ophef du Weekend van die boer die 1.000 euro boete krijgt voor een te brede boermobiel. Want ja regeltjes zijn regeltjes enzo en als je met de auto in de berm wordt gedrukt of in de achteruit moet voor zo'n boer is dat niet leuk. Er mist wel een beetje context: recidive, veel klagers, veel hinder - we weten het allemaal niet. DUI-ZEND EURO is hoe dan ook een stoot geld. Wat het ook strontvervelend maakt, is dat de politie het jubelend op Twitter keilt. Kan de boer volgende maand weer een paar boterhammetjes met kaas minder vreten. Gefeliciteerd hoor politie, voor jullie een sticker, een applausje en een dikke duim!

Update politie: "Deze man had eigenlijk die extra set wielen en de scherpe delen van zijn voertuig moeten halen vóór hij de weg op ging, maar dat kost hem blijkbaar te veel tijd. En dat is eigenlijk oneerlijk ten opzichte van andere mensen die daar wel in investeren. Hij had ook een vergunning kunnen aanvragen om met een voertuig te rijden tot 3,50 meter breed, maar dat had hij ook niet gedaan. Het is geen boertje pesten, het gaat echt om de veiligheid."

Update boer: "Natuurlijk moeten we aan de veiligheid denken. We werken al jaren met groot materieel en het is gewoon in de polder. We moeten wel over de weg, want we kunnen niet vliegen. Deze agent had best een waarschuwing mogen geven."