Je zou het soms bijna vergeten maar er is ook nog offline werk

Er zijn blijkbaar nog steeds mensen die denken dat Nederland bedoeld is om in te wonen en werken. En dat grove mistverstand leidt tot almaar meer forensenleed, en al helemaal vergeleken met toen geluk ook al ongewoon was: 2012. Het Planbureau voor Leefomgeving schrijft:

"Uit ons onderzoek blijkt: de auto is altijd sneller. Zelfs in de spits. Vanuit heel Nederland zijn voorzieningen en banen aanzienlijk minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer of de fiets dan met een auto. Die langere reistijd geldt zowel voor het landelijk gebied, als voor de stadsranden en buitenwijken.

(...) Sinds 2012 is het openbaar vervoer in veel delen van Nederland versoberd. Die versobering heeft geleid tot verminderde bereikbaarheid van voorzieningen en banen. Dat geldt vooral voor ziekenhuislocaties, maar ook voor scholen en supermarkten."

En spijtig genoeg lijden 's lands mensen die nog wel weten dat hun handen meer kunnen dan typen daar het meest onder:

"Voor middelbaar- en laagopgeleiden zijn de veranderingen minder gunstig. Werkgelegenheid voor lager opgeleiden is steeds vaker op autolocaties te vinden. Dat betekent dat autobezit voor laagopgeleiden steeds meer een voorwaarde is voor toegang tot werk."