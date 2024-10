Zwartrijder mishandelt RET-conductrice in Rotterdam-Zuid. Wie is hij? Tips welkom! pic.twitter.com/8UjfJKx36H

Okee dan. Al het OV-vervoer DRIE MINUTEN stilleggen uit protest tegen geweld tegen OV-personeel heeft dus niet geholpen, en DERTIG MINUTEN, DRIE UUR en/of DRIE DAGEN zullen ook wel niet helpen. Dus zullen we wat anders moeten verzinnen. En dat gaat u doen, want u weet het toch beter. Gaarne enige creativiteit gevraagd aub want het ziekenhuis in slaan kost ook weer geld. Oh, en de eerste die "GRATIS OV" roept, krijgt een BAN van DRIE MAANDEN. Succes.