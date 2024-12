Also also also

Weet u waar het niet mag schuren? In Duitsland. Als je daar een middelvinger opsteekt naar lui die aan het demonstreren zijn, kan je dat NEGENHONDERD EURO kosten. Negenhonderd euro! In euro's omgerekend is dat 900 euro. Dat merkte [NAW bij redactie bekend] toen hij vorig jaar bij een demonstratie in Berlijn, waar naar zijn zeggen op omfloerste wijze "dingen over de rivier en de zee" werden geroepen, het internationale gebaar om afkeuring uit te drukken maakte. Direct werd hij door agenten aangehouden, er werd een proces-verbaal opgemaakt en blijkbaar deed een van de demonstranten (naam ook bij redactie bekend) aangifte van 'aantasting van de eer'. De man gaat via zijn rechtsbijstandsverzekering in bezwaar. NEGENHONDERD EURO. Is dit ons Duitsland nog wel?