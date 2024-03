Hallo Nederland. U bent niet alleen een beetje meer werkloos, maar u bent ook weer een stukje armerder geworden. Afgelopen nachten hebben in het "aanmeldcentrum" te Ter Apel voor de elfde, twaalfde, dertiende, veertiende en vijftiende keer TEVEEL ericvanderburgers gelogeerd, en dat kost het COA 15.000 eurietjes per dag, waarmee het voorlopige totaalbedrag nu al is opgelopen tot € 225.000 (bron). Financieelgeld van u, voor de Gemeente Westerwolde. Om u enigszins een voorstelling te geven hoeveel twee ton nu is. Dat is 117 jaar terugbetalen voor een eenvoudige uitkeringsfrauderende fietsenmaker. Zelf checken hoe het COA dag op dag prutst en prutst kan met deze F5 F5 F5 FAALCHECKER. Tot morgen!