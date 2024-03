Proficiat Nederland. De omvolking heeft u vandaag alweer 165.000 euro extra gekost. Voor de elfde keer zitten er teveel ericvanderburgers in Ter Apel, en dat voor een dagprijs van 15000 euro per dag. Al voor de elfde keer mag het COA 15K betalen aan de Gemeente Westerwolde. Kaartje BOETEGRENS onder via RTVNOORD. Ja, we horen u al lachen, dat betaalt het COA helegaar niet, en het gaat ook niet van het honorarium van Milo Schoenmaker en/of StasJenV af. Die boete dokt U, de man in de straat, die op 22 november vorig jaar nog zo overduidelijk aangaf dat het wel genoeg is geweest. Voor de mensen die roepen wat is nou 165.000 euro? Welnu, daar koop je voor de op zolder wonende dochter (33) een mooi starterswoninkje voor. Maar dan zit je wel in St. Maartensbrug, Winschoten, Zeist en/of op het Schimmelplein in Utrecht. Morgenochtend rond 10:00 uur de nieuwe instroomcijfers op rijksoverheid.nl. We hebben er zin an!