PATS! Hiero belastingbetaler, muilpeer op uw bakkes. Van Eric van der Burg, voor u! Afgelopen nacht hebben 239 mensen TEVEEL overnacht in Ter Apel. Iedere nacht dat er meer alsdan 2000 aanmeldiërs in het aanmeldcentrum logeren, kost het 15.000 euro boetegeld. Centjes die van het COA naar de Gemeente Westerwolde worden geschoven, van uw bankrekening. We zijn de tel onderweg kwijtgeraakt, maar we gaan aardig op weg naar het half miljoen, over de overheidsbalk gesmeten eurootjes. Daarom nogmaals het vriendelijke doch dringende verzoek STEL HET COA PER DIRECT ONDER CURATELE.