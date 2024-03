ANP Foto: DEN HAAG - Rijkskantoor Rijnstraat 8. Sinds juli 2017 zijn hier gevestigd: de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het hoofdkantoor en loket Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)

Hier zittten ze. De nikskunners, de prutsers, de raamambtenaren die iedere maandagochtend de asielinstroomcijfers publiceren op rijksoverheid.nl (figuur 1), de geldsmijters, de MKBbeulen, de huizenmarktslopers, de geldoverdebalksmijters, de nietaandeafspraakhouders, de miljoenenverbranders & uiteraard Eric van der Burg, Vernieler des Vaderlands. Alhieronder ende na de break pijnlijke alsook recente voorbeelden waarom de stekker per direct uit dit gebouw moet & de geachte aanwezigen op staande voet boventallig moeten worden verklaard. Slecht gewerkt, pik (m/v/x). Spullen in verhuisdoos, sleutels lease-bak inleveren bij bewindvoerder P. Stift en wegwezen. Daarna veldbedden in alle cubicles voor de Haagse daklozen, en over een jaar kijken we wel weer eens verder. Zeau.