Ook organiseerde Oxfam Novib afgelopen jaar de Rode Lijndemonstraties. Die gingen gepaard met een persoonlijke campagne gericht op toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC). Daarnaast is de organisatie al enkele jaren verwikkeld in een zaak tegen de Staat over de levering van F35-onderdelen aan Israël.

De organisatie is omstreden zoals u weet. Met als bekendste voorbeeld het seksschandaal met minderjarige prostituees op Haïti. De affaire (die tot op de dag van vandaag doorettert ) werd in Nederland stilgehouden door de toenmalige Oxfam Novib-directeuren en PvdAGroenLinks-prominenten Farah Karimi en Tom van der Lee (wat rijmt op goeie TV ). De voormalig directeur van de Britse tak sleept de club ondertussen voor de rechter wegens discriminatie en antisemitisme.

Koningin Máxima is dinsdagochtend 31 maart aanwezig bij de viering van het 70-jarig jubileum van Oxfam Novib in Den Haag, meldde het paleis afgelopen week. Nadat ze het nieuwe Oxfam House (dat onderdak biedt aan ruim 300 medewerkers, de ngo is een serieus bedrijf) heeft geopend, zal de vorstin samen met minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma (D66) onder meer deelnemen aan een panelgesprek over ‘jongerenparticipatie en bescherming van maatschappelijke ruimte en rechten van jonge activisten en veranderaars’. Ook verkent ze samen met de onvermijdelijke Dolf Jansen een expositie over de 70-jarige geschiedenis van Oxfam Novib.

Oxfam Novib haalt volgens de eigen begroting dit jaar ruim 168 miljoen euro op. Een kleine 60 miljoen euro daarvan bestaat uit overheidssubsidie. Van dat belastinggeld worden dus processen tegen de Nederlandse staat gevoerd en persoonlijke aanvallen op een minister van de Kroon georkestreerd. De ngo draagt van dat geld bovendien tienduizenden euro’s bij aan de oorlogskas van het extremistische Extinction Rebellion. Ook werd vorige maand bekend dat er aanwijzingen zijn dat Oxfam Novib banden onderhoudt met Hamas. De VVD heeft daarover inmiddels opheldering geëist van de hierboven genoemde Sjoerdsma.

En nu gaat de vorstin - die aan de zijde van de koning het land zou moeten verenigen onder Oranje - later deze maand acte de présence geven bij dit Oxfam Novib dat juist alles op alles zet om het koninkrijk te verdelen.

Het is de taak van de minister-president om de koning en zijn coterie uit de wind te houden. Maar D66 is geen onverdeeld fan van het Koninklijk Huis. Misschien is dat de reden waarom Rob Jetten het voorgenomen bezoek van de vorstin aan het Oxfam Novib-feest heeft laten passeren. Zou de D66-premier klaar zijn met de Oranjes? Of Jetten heeft een en ander simpelweg gemist omdat hij te druk was met het plempen van zijn dagelijkse stapel socialmediaberichten.

Feit is dat het koninklijke uitje nu onderdeel van politiek debat is. Gidi Markuszower gooit namelijk een setje Kamervragen over de schutting bij Jetten, waarin hij de premier terecht verzoekt Máxima af te laten zien van haar bezoek aan de Oxfam Novib-fuif. Een volgende uitdaging in de toch al drukke agenda (AOW, Iran, Dilan Yesilgöz, aanslagen op Joodse kindertjes en synagogegangers, energieprijzen, enzovoorts) van Jetten.

De koningin een toontje lager laten zingen is overigens eerder gebeurd. Zo trok Jettens voorganger Sigrid Kaag als minister van Financiën succesvol bij het paleis aan de bel toen Máxima voor onrust zorgde met haar voortdurende gebabbel over zaken als de digitale euro. En de vorige premier Dick Schoof (aangemoedigd door Pieter Omtzigt) heeft ervoor gezorgd dat de vorstin nu al twee jaar niet meer op de gastenlijst van het WEF in Davos staat.

Het kán dus wel.