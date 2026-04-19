Bassiehof – Het is aan Wilders en Jetten of Faber geschiedenis schrijft of voetnoot wordt
Zelf lopen ze risico op zwarte bladzijden
PVV’ster Marjolein Faber is nog nooit zo dicht bij een plek in de geschiedenisboeken geweest als nu. De Faberwetten die in de Eerste Kamer voorliggen, zijn de strengste aanscherping van het asielbeleid sinds de Vreemdelingenwet van PvdA-staatssecretaris Job Cohen, nu 26 jaar geleden. Fabers opvolgers David van Weel (VVD), Mona Keijzer (ooit BBB) en nu Bart van den Brink (CDA) zijn slechts de rentmeesters van háár erfgoed: het strengste asielbeleid ooit.
Zelf hád Faber – ondanks wat CDA-gemor - alle vertrouwen in een goede afloop. Voorafgaand aan het debat in de senaat afgelopen week zei ze: “Het zijn mijn wetten en die zijn goed, want de Tweede Kamer heeft ze ook aangenomen. Ik zou niet weten waarom het CDA dwars zou liggen. Deze wetten zijn in het belang van Nederland.”
De laatste horde blijkt echter niet het CDA maar het kulverhaal van de PVV-senaatsfractie dat de novelle over illegaliteit waar Wilders in de Tweede Kamer vóór had gestemd, toch niet zou deugen. De PVV-leider doet ondertussen alsof hij zijn senatoren niet aan een touwtje heeft. Terwijl een kind weet: Wilders wil is wet. Geert is gedraaid en niemand anders.
Net zo spectaculair is de dubbele D66-draai. Boris Dittrich liet dinsdag namelijk per app weten de gewraakte novelle alsnog te zullen steunen. Even daarvoor had senaatsvoorzitter Mei Li Vos (PvdAGL) de senator afgekapt toen hij op het punt stond dit wereldkundig te maken. De pirouette was rond toen D66-fractievoorzitter Paul van Meenen later liet weten dat Dittrich het – al stond het zwart op wit - niet zo bedoeld had. De vraag doemt trouwens op of Vos voelde aankomen (of zelfs wist?) wat Dittrich zou gaan zeggen, haar onpartijdigheid (PvdAGL is sowieso tegen de wetten) liet varen en hem daarom het woord ontnam. Oordeel zelf.
Alom misselijkmakend gedraai dus. Terwijl de asielcrisis ook afgelopen verkiezingen een grote rol speelde. Vanzelfsprekend bij de PVV, onderdeel van Jettens vibe was dat zelfs D66 optisch bereid was het asielvraagstuk eindelijk eens op te lossen. Beide partijen werden vervolgens de grootste en toch hangt Fabers erfenis ineens niet meer van haar wetten af, maar van de draaikunsten van Wilders en Jetten.
Ballerina’s Geert en Rob maken er een potje van door de hele zaak onnodig op scherp te zetten. De PVV-leider is het meest tastbare van wat ‘zijn’ kabinet was aan het verkwanselen, zoals BBB, FvD, JA21, Mona Keijzer en de Groep Markuszower deze week terecht concluderen. De immer hoog op het morele paard gezeten Jetten laat ondertussen toe dat de D66’ers in de Eerste Kamer met tegengestelde berichten over hun stemgedrag zwaaien en zo voor nog meer onrust zorgen.
Mochten de wetten komende dinsdag sneuvelen, dan zal Marjolein Faber als een voetnoot in de geschiedenisboeken verdwijnen. De zwarte bladzijden komen dan op naam van Geert Wilders en Rob Jetten.
