PVV’ster Marjolein Faber is nog nooit zo dicht bij een plek in de geschiedenisboeken geweest als nu. De Faberwetten die in de Eerste Kamer voorliggen, zijn de strengste aanscherping van het asielbeleid sinds de Vreemdelingenwet van PvdA-staatssecretaris Job Cohen, nu 26 jaar geleden. Fabers opvolgers David van Weel (VVD), Mona Keijzer (ooit BBB) en nu Bart van den Brink (CDA) zijn slechts de rentmeesters van háár erfgoed: het strengste asielbeleid ooit.

Zelf hád Faber – ondanks wat CDA-gemor - alle vertrouwen in een goede afloop. Voorafgaand aan het debat in de senaat afgelopen week zei ze: “Het zijn mijn wetten en die zijn goed, want de Tweede Kamer heeft ze ook aangenomen. Ik zou niet weten waarom het CDA dwars zou liggen. Deze wetten zijn in het belang van Nederland.”

De laatste horde blijkt echter niet het CDA maar het kulverhaal van de PVV-senaatsfractie dat de novelle over illegaliteit waar Wilders in de Tweede Kamer vóór had gestemd, toch niet zou deugen. De PVV-leider doet ondertussen alsof hij zijn senatoren niet aan een touwtje heeft. Terwijl een kind weet: Wilders wil is wet. Geert is gedraaid en niemand anders.