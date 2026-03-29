Bassiehof – Schizofreen asielbeleid met Malik Azmani (en Rob Jetten)
Willen de échte VVD’ers en D66’ers opstaan?
VVD-Europarlementariër Malik Azmani trekt donderdagochtend iets na elven een gezicht als een oorwurm wanneer de regie van het Europees Parlement hem in beeld neemt. Een groot deel van de Brusselse vergaderzaal is ondertussen aan het juichen en applaudisseren (waaronder de aanwezige CDA-, PVV-, SGP- en BBB-EP’ers) omdat de volgende stap naar een terugkeerverordening voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen is gezet. Formeel is het Azmani’s voorstel. In werkelijkheid een door de christendemocratische EVP (de grootste fractie in het Europees Parlement) met steun van de rechterflank aangescherpte versie. In naam hoofdonderhandelaar Azmani had namelijk liever willen europolderen met rode en groene types en door het midden willen gaan. Ter illustratie: GroenLinks-EP’er Tineke Strik noemt de terugkeerhubs buiten de Europese grenzen die onderdeel uitmaken van het plan Trumpiaans, draconisch en inhumaan.
Het wordt later die dag een schizofrene toestand wanneer de VVD’ers hun helse Twittermachine aanslingeren. Het VVD Europa-account viert de stemming als een overwinning van de eigen Nederlandse delegatie. Azmani microblogt op zijn beurt ook blij te zijn met de stap die het Europees Parlement heeft gezet.
Maar in werkelijkheid heeft Azmani blanco gestemd tijdens de stemming die nota bene zijn eigen naam draagt. De drie andere VVD’ers Jeannette Baljeu, Anouk van Brug en Bart Groothuis stemmen wél voor. De liberale Renew-fractie waar het VVD-kwartet deel van uitmaakt, stemt ook verdeeld: 11 voorstanders, 22 onthoudingen en 32 tegenstemmers waaronder de driekoppige D66-delegatie.
Vrijdag in Nieuwspoort is minister-president Rob Jetten tijdens zijn wekelijkse persconferentie net zo gespleten als hij wordt gevraagd naar de tegenstem van ‘zijn’ Europese D66’ers:
“Ik ga verder niet over stemmingen in het Europees parlement. Ik ga wel over de lijn van het Nederlands kabinet en die is heel helder: als je beter Europees migratiebeleid wil, dan horen daar terugkeerhubs bij. En dan kun je maar beter meedoen, zodat je ook mee kan bepalen hoe dat wordt georganiseerd.”
Daarna spreekt hij over de Faber-wetten die volgende maand door de Eerste Kamer moeten net zo dubbel: “Ik heb er alle vertrouwen in dat die wetten een meerderheid gaan halen.” Wat nog maar de vraag is omdat in de senaat zijn eígen D66-fractie gaat tegenstemmen terwijl de BBB-fractie vanaf dag één al een instabiele bende is. Dat wordt een dubbeltje op z’n kant.
Wie op deze schizofrene manier politiek bedrijft - blanco stemmen, verdeeldheid binnen fracties en partijen negeren en feesttweetjes versturen over een overwinning die je eigenlijk niet steunt - maakt zichzelf ongeloofwaardig. Dat is niet slim als je tegelijkertijd acuut op zoek bent naar 4500 plekken voor nieuwe asielzoekers en je toch al weigert de kraan dicht te draaien.
Beleid wordt gemaakt door politici die wél kiezen. Grappig dat die les uit Brussel moet komen.
