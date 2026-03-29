VVD-Europarlementariër Malik Azmani trekt donderdagochtend iets na elven een gezicht als een oorwurm wanneer de regie van het Europees Parlement hem in beeld neemt. Een groot deel van de Brusselse vergaderzaal is ondertussen aan het juichen en applaudisseren (waaronder de aanwezige CDA-, PVV-, SGP- en BBB-EP’ers) omdat de volgende stap naar een terugkeerverordening voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen is gezet. Formeel is het Azmani’s voorstel. In werkelijkheid een door de christendemocratische EVP (de grootste fractie in het Europees Parlement) met steun van de rechterflank aangescherpte versie. In naam hoofdonderhandelaar Azmani had namelijk liever willen europolderen met rode en groene types en door het midden willen gaan. Ter illustratie: GroenLinks-EP’er Tineke Strik noemt de terugkeerhubs buiten de Europese grenzen die onderdeel uitmaken van het plan Trumpiaans, draconisch en inhumaan.

Het wordt later die dag een schizofrene toestand wanneer de VVD’ers hun helse Twittermachine aanslingeren. Het VVD Europa-account viert de stemming als een overwinning van de eigen Nederlandse delegatie. Azmani microblogt op zijn beurt ook blij te zijn met de stap die het Europees Parlement heeft gezet.

Maar in werkelijkheid heeft Azmani blanco gestemd tijdens de stemming die nota bene zijn eigen naam draagt. De drie andere VVD’ers Jeannette Baljeu, Anouk van Brug en Bart Groothuis stemmen wél voor. De liberale Renew-fractie waar het VVD-kwartet deel van uitmaakt, stemt ook verdeeld: 11 voorstanders, 22 onthoudingen en 32 tegenstemmers waaronder de driekoppige D66-delegatie.