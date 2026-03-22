Eigenlijk wilden we Remco Yizhak Cooremans afgelopen herfst al in de podcast hebben, toen hij op de kieslijst (#41) stond namens de VVD. Interessante gozer, uitstekend twitteraar, was lang voorzitter van Meer dan Gewenst, een 'Nederlandse stichting voor regenboogouderschap'. Zelf werd Remco op een gegeven moment verliefd op een Joodse man, met wie hij lang in Israël woonde en twee kinderen heeft. Eenmaal terug in Nederland schrok hij van hoe eenzijdig en ongeïnformeerd hier vaak naar het Midden-Oosten wordt gekeken, en hoe onwennig, onprettig soms ronduit onveilig het voor Joodse kinderen is om in Amsterdam op te groeien. Deels om die reden verhuist de familie Yizhak Cooremans komende zomer naar Spanje. Daar gaat dit gesprek over - maar ook over de VVD, die hij kort na de verkiezingen heeft verlaten. Enniewee, Remco schrijft momenteel voor het NIW, en hij heeft een bijzonder lezenswaardige substack.

LIVEBLOG IRAN HIER