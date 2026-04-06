Wij kennen Geerten Waling vooral als iemand met ontzettend mooi haar, maar hij is ook historicus, redacteur bij EW Magazine, schrijver van allerlei boeken en neef van Coos Huijsen, de eerste parlementariër ter wereld die uit de kast kwam, op 30 maart 1976 meer specifiek. Sindsdien is er natuurlijk ontzettend veel veranderd en verbeterd, hoewel je met gevoel voor eufemisme zou kunnen zeggen dat de ontwikkeling de afgelopen decennia enigszins stagneert. Daarover schreven Huijsen en Waling samen het onlangs verschenen Roze draad: Strijd, succes en stilstand in vijftig jaar homo-emancipatie, en daarover gingen we deze week eens stevig in gesprek, met ook onze hoofdredacteur Ronaldo aan tafel. Is overigens een uitstekend boek, waarvan we een exemplaar weggeven in de podcast, dus wees er snel bij. Met ook: indringend advies van onze gast aan alle heteromannen.