De GeenStijl Podcast. Geerten Waling over homo-emancipatie
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Wij kennen Geerten Waling vooral als iemand met ontzettend mooi haar, maar hij is ook historicus, redacteur bij EW Magazine, schrijver van allerlei boeken en neef van Coos Huijsen, de eerste parlementariër ter wereld die uit de kast kwam, op 30 maart 1976 meer specifiek. Sindsdien is er natuurlijk ontzettend veel veranderd en verbeterd, hoewel je met gevoel voor eufemisme zou kunnen zeggen dat de ontwikkeling de afgelopen decennia enigszins stagneert. Daarover schreven Huijsen en Waling samen het onlangs verschenen Roze draad: Strijd, succes en stilstand in vijftig jaar homo-emancipatie, en daarover gingen we deze week eens stevig in gesprek, met ook onze hoofdredacteur Ronaldo aan tafel. Is overigens een uitstekend boek, waarvan we een exemplaar weggeven in de podcast, dus wees er snel bij. Met ook: indringend advies van onze gast aan alle heteromannen.
Dit wil je ook lezen
De GeenStijl Podcast. Remco Yizhak Cooremans over vertrekken bij de VVD, vertrekken uit Nederland & antisemitisme
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
DE GEENSTIJL PODCAST - Tanay Bilgin over Amsterdam Nieuw-West en zijn breuk met Forum voor Democratie
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het potsierlijke en het pietluttige
De GeenStijl Podcast. ✝RELIGIESPECIAL✝ met Jan-Jaap van Peperstraten
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
De GeenStijl Podcast. Chris Aalberts over Forum voor Democratie, extreemrechts en de gemeenteraadsverkiezingen
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
De GeenStijl Podcast - Jini Jane over de zaak-Chris Jude
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
De GeenStijl Podcast: De Grote Tom Staal Special
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke