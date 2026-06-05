Zeven jaar lang De Ruyter-hagelslagjes kopen in de gevangenistoko voor IS-pleefiguur Ayada Kachar! Deze Marokkaans-Naaldwijkse religieus gestoorde gek nam haar kinderen in 2014 mee naar Glamping Syrië omdat ze iets te goed had opgelet bij Koranles in de Witte Tent. Dochter Safia werd in het aardse paradijs als minderjarige uitgehuwelijkt aan de Leidse jihadist Reda Nidalha alias Abu Sumail, die bij terugkomst in Nederland ineens heel zielig was, maar het broodjes bakken in Allahs Afbakbar moest bekopen met 4,5 jaar cel. Safia gaat tegenwoordig door het leven als Safia Dehri en tegen haar loopt ook nog een strafzaak. Ook errug vervelend voor mama Ayada: haar dertienjarige zoon Abdallah belandde in een militair trainingskamp van IS, werd ingezet als kindsoldaat en ging natuurlijk zo dood als een piertje. Ayada zelf verkocht haar kontje aan de Deens-Palestijnse vetnek Jacob El-Ali, die in Denemarken 14 jaar cel heeft gekregen voor landverraad. Deze El-Ali stond met afgehakte hoofden te wapperen en dat vond ONZE Ayada Kachar maar wat geweldig. In de rechtbank heeft mevrouw vooral zitten janken en zeiken dat ze zo zielig is, maar het feit dat ze haar bloedeigen minderjarige zoon offerde is volgens de Nederlandse D66-rechter een oorlogsmisdrijf. Zoon kwijt én zeven jaar cel. Next!