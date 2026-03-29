Er is maar weer eens iemand opgepakt op verdenking van een link met Islamitische Staat - dit keer in Eindhoven. DSI opgetrommeld, Maurits van bed gelicht, hup naar het cellencomplex en Europa mogelijk weer ontsnapt aan een aanslag. Vlissingen, Leiden, Rotterdam, Arkel, Venray, Dronten, eigenlijk gewoon door heel Nederland worden er van die snikkels opgespoord en opgepakt. U weet: we hebben ze als stakkers verwend en krijgen ze als wolven terug. En we maken altijd wel grapjes over GroenLinks-pipo Judith Sargentini, bekend van het ontkennen dat IS-terroristen met vluchtelingenbootjes naar Europa komen, maar het wordt nu maar (weer) eens tijd om Judith Sargentini te eren in een apart topic, aangezien er toch verdomd veel IS-strijders op die vluchtelingenbootjes blijken te zitten. Dan wordt Ayham weer verdacht van oorlogsmisdrijven, dan staat Mustafa weer voor het hekje wegens oorlogsmisdrijven, dan is meneer El Fkihi aan de beurt, dan gaat het weer over ene Awad, dan weer over meneer Bakir en dan wil Abdusamad weer aanslagen plegen. Het gaat maar door en het gaat maar door, week in week uit, en iedere week weer pissen we onze broek bijkans vol om Judith Sargentini, hysterie, die natuurlijk niet alleen staat met haar malle Vluchtelingenbootjestheorie, maar symbool staat voor tout natuurwijnidealistisch Amsterdam en een heel grote groep wegkijkers in de GroenLinksche negorij. Allemaal plaat voor hun kop + hoofd in hun reet. Proost he Judith! Op jou.