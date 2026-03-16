Het is extreem lollig om te zien hoe natuurwijnidealistisch Amsterdam iedere keer weer links linkser superlinks stemt om daarna vier jaar te klagen hoe hun houtkacheltjes worden vernacheld, hun pretbootjes worden afgezonken, hun bbq's worden afgelast en hun krakersbusjes worden afgepakt, om daarna gewoon weer superlinks te stemmen. En maar janken dat er geen woning is, heel gek. ENFIN, de coalitie in Amsterdam wordt echt een prachtige cabaretshow. De stekeblinde vrijevrouwenhater en islamlover Hendrik Jan de Boerkaman is de verkenner. Stek Oost-rampfiguur en allround brekebeen Zita Pels gaat natuurlijk het liefst iftarren met de PvdA (met -2 de verliezer van de verkiezingen in Amsterdam), de Diertjes (in Amsterdam lopen vooral duiven, nijlganzen en ratten), de havermelkkoffiekrullebollen van Volt ÉN 'een andere linkse partij'. "Daarbij worden Denk (2 zetels), BIJ1 (2 zetels) en SP (1 zetel) genoemd." Hoewel de SP ideologisch al wat jaartjes voor een rood stoplicht staat (huuu gratis ov) kom je daar nog wel mee weg, maar een entente met BIJ1 en/of Denk zou echt hartstikke grappig zijn. Met professioneel broekplasser en chronisch querulant Tofik Dibi is geen land te bezeilen en met al die kleuren van de regenboog is het een kwestie van tijd tot die met ducttape bij elkaar gehouden club klungels weer verzandt in een hysterische richtingenstrijd, en DENK is helemaal niet links, maar conservatief-islamitisch en blikbierhatend rechts, doordrenkt van vrouwenhaat, homohaat, Jodenhaat en regenboogafkeer. Dat wordt: smullen!