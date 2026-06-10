De Amsterdamse wethouder van Troep en Bende Hester van Buren ( PvdA PRO) is door verkiezingswinnaar Zita Pels gepasseerd voor een tweede termijn als wethouder en moet derhalve WEG. En dat gaat gepaard met een ontzettend jankinterview in Het Parool, waarin ze aan de ene kant jankt over haar korte termijn: "Vier jaar vind ik een interimfunctie." En aan de andere kant jankt dat ze niet haar hele leven heeft gewerkt om wethouder te worden. Waarin ze PvdA-fractievoorzitter Mbarki cynisch voor lul zet: "Die belt niet. Die maakt een afspraak!" Waarin ze zelfs jankt om de oneliners in de (extreemlinkse) Amsterdamse gemeenteraad: "Ik wilde altijd graag het debat over de inhoud aangaan. Maar het is vaak hijgerig en scoren met oneliners." Vrolijk voortjankt over haar eigen coalitie: "Ja, dat denk ik ook weleens: waarom zegt iemand dat niet, waarom ziet een ander dit niet?" En waarin ze het niet kan nalaten zichzelf tussen het janken door vol op de borst te kloppen: "Ik heb veel in gang gezet." Ja met prullenbakken weghalen in de strijd tegen afval heeft ze inderdaad dingen als van de hoofdstad een grote goorsmerige vuilnisbelt maken in gang gezet.

Maar die 70 keer 'ik' levert gelukkig nog een verdachtmaking aan het adres van luchtvaartverslaggever Yteke de Jong van De T. en een stukje welbekende Amsterdamse grachtengordelbescheidenheid op: “Het is niet ik, ik, ik. Er zitten hier heel goede ambtenaren die je in de teams meeneemt. Maar als ik dan iets over mezelf moet zeggen..." Nee, zeg maar niets meer. Zeg toch alsjeblieft helemaal niets meer Hetser.