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Potenramvrije zones tijdens Pride Amsterdam

Zo LHBTI-vriendelijk zijn we tegenwoordig dus

pride amsterdam

Nadat 'jongens op fatbikes' geprobeerd hebben een bezoeker van Amersfoort Pride tot hetero te rammen staat iedereen weer op de achterste.. euh, poten. Niet prettig, zo met de grootse Amsterdam Pride voor de deur. En het gaat met de LHBTI-acceptatie in Nederland zó goed, dat er in Amsterdam potenramvrije zones zijn ingericht. "Als je als lhbti'er wordt lastiggevallen, kun je in Amsterdam straks in 35 hotels met beveiliging terecht. Ook plekken als het Stedelijk Museum, De Nieuwe Kerk en het stadsarchief zijn aangesloten. 'Je bent daar in ieder geval veilig en iemand helpt je verder'." Wat natuurlijk goedbedoeld en fijn is, maar besef: tijdens de Pride in onze lieve, vrije, homovriendelijke en supertolerante hoofdstad Amsterdam moeten specifieke plekken worden aangewezen en ingericht waar je als homo 'in ieder geval veilig' bent. Sad.

Tags: amsterdam, pride, lhbti
@Mosterd | 13-07-26 | 13:37 | 174 reacties

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