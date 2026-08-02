Terug van de hele zomer niet weggeweest: voetbal. Maar dan wel ons eigen Nederlandse topvoetbal, het leukste voetbal op de planeet. Natuurlijk is er wat ruis binnen de lijnen ontstaan door Kannie Infantieler en zijn achterlijke plannetjes, maar met een beetje geluk zijn we binnenkort van hem verlost en gaan de ogen weer gewoon op het balletje met een nieuwe corrupte FIFA-baas. Terug naar eigen veld: de Johan Cruiff Schaal wordt traditiegetrouw niet meer in de Johan Cruijff Arena gespeeld (er is daar immers niets, nou goed Brandt) en daarom is het Phillips Stadion toneel van de opening van het Nieuwe Nederlandse Voetbalseizoen. En wat hebben we zin in om even niet Yamal, Mbappé en Messi, maar Mauro Júnior, Joey Veerman, Peer Koopmeiners en Wouter Goes te kijken. Want het voetbal komt deze zondag thuis en wij zitten er klaar voor. Straks nog een heel seizoen, nu al de aftrap van de Johan Cruijff Schaal. De Landskampioen tegen de Bekerwinnaar, LIVE te zien op STAR channel (?). Bord op schoot en voetballuh kijkuh!

Update - Uiteraard een minuut stilte voor scheidsrechter Rob Dieperink. Paar idioten konden hun muil niet houden...

UPDATE - Stijlloze voorspelling: 3-1 .

Update 9' - Dikke au door een headshot karatetrap van Veerman. Da's een vroege RODE KAART.

Update 24' - 0-1 inkoppertje Mexxxxx Meerdink. Tientientien!!

Update - RUST TIENTIENTIEN was misschien wat voorbarig.

Update 50' - En daar is de heerlijke 0-2 van Patatje mét.

Update 57' - Randje buitenspel maar de 0-3 is binnen. Dijkstraaaaa doet het, soort nieuwe Johan Cruijff!

Update 62' - Hè hè Keesie Smit erin.

Update 64' - OOK DAT NOG: pingel voor AZ (als de VAR 'm laat staan).

Update 66' - 0-4. Niet het beste begin van het seizoen ooit voor PSV.

Update 78' - Ach, zelfs geen 1-4.

UPDATE - De Johan Cruijff Schaal gaat naar Alkmaar!!! Helemaal niets in Eindhoven vandaag. Maar niet getreurd, de competitie gaat bijna beginnen en dan wordt PSV gewoon weer kampioen. OF TOCH NIET. Gaan we zien! Feestje voor AZ, je kan de eerste prijs van het seizoen maar binnen hebben.