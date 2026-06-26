Schitterende mediarel in België, waar presentator Filip Joos tijdens een potje tussen de Rode Duivels en Iran het toejuichte dat het volkslied van de Islamitische republiek werd uitgejoeld ("Zo hoort het ook, dit is een volkslied van een aantal gekken die er de leiding hebben"), en even later iets zei over "het regime dat zijn eigen burgers vermoordt." Moet je net de VRT hebben, die staan ergens voor tikken hem subiet op de vingers en verzoeken hem voortaan 'terughoudend' te zijn over dergelijke kwesties. “Dit WK toont hoe sterk sport en politiek soms met elkaar verweven zijn – met de Iraans-Amerikaanse kwestie als typische exponent –, waardoor er af en toe onvermijdelijk een politieke verwijzing in het commentaar sluipt," zwatelt een woordvoerder tegen Humo. "Maar ook dan is het de bedoeling dat we bij de feiten blijven.” Nobel streven. Dan hier even de feiten: het Iraanse regime is zo gek als een spin, moordt zijn eigen burgers uit op standje genocide, en de VRT is een verzameling laffe rode uien.