Koeman. Wij van het moderne voetbal, van het totaalvoetbal, van het revolutionaire voetbal. Wij passen ons aan aan een landje als Marokko en gaan met 5-3-2 kansloos de boot in zonder ook maar een (nou ja, misschien een) fatsoenlijke kans bij elkaar gespeeld te hebben. De hele wedstrijd met de rug tegen de muur, niks gecreëerd, kansloos. De verlenging sloeg echt helemaal nergens op: 30 minuten lang met spelers met de tong op de schoenen achter de feiten aangehobbeld. Eindconclusie Koeman: één keer een trein, twee eindtoernooien, drie keer niks. Exit.

Verbruggen. Tsja. Man van de wedstrijd voor Nederland en dat zegt genoeg. Pakte veel ballen. Misschien wel de wedstrijd van z'n leven, tot hij die ene bal niet pakte: een pingel die via z'n hak alsnog het doel in rolde. Maar als de tegenstander twee pingels mist, moet je er zelf niet drie gaan missen, en daar kan Bartje ook niks aan doen. Dan houdt het gewoon op, worden de straten gesloopt, wordt de politie in het nauw gedreven, enz. Bartje, bedankt jongen. We hebben genoten. Kan weer lekker matrassen gaan verkopen.

Ven. Druistige hengst. Is heel snel, maar compenseert daarmee vooral dat hij telkens achter de feiten aan loopt, te laat start of spelers uit z'n rug laat vertrekken. Wel een lekkere knal (het ding was trouwens over gegaan) en een heerlijke tackle toen die Hakimi op het doel stormde. Verder geen wereldwonder.

Dijk. Nou VIRGIL, jij was El Capitano. Maar jij was wel El Capitano die die verdediger uit z'n rug liet weglopen bij de 1-1. Dan sta je 1-0 voor. Is het de 91ste minuut van een beladen knock-outwedstrijd. Zie je dat die Marokkanen alle verdedigers naar voren gooien. Ben jij de man die de boel moet organiseren. Komt er een voorzet. Sta je te gapen. Dat is dodelijk in de topsport, dodelijk op dit niveau, dodelijk voor dit toernooi. En dan in de penaltyserie geen pingel durven nemen omdat je 'm een andere keer hebt gemist: tsja. Matig.

Hecke. Beste verdediger van het Nederlands elftal dit WK. Had een heerlijke eerste helft: rennen, vliegen, beuken, noppen op z'n kop, elleboog in z'n bek, mot met iedereen. Maakt na het WK een mooie transfer en dat is 'm gegund. Is ook 'nog maar' 26 jaar dus gaat, i.t.t. Virgil, nog wat jaartjes mee. Zeeuw. Mosselen.

Aké. Ja die Aké, wat moet je er eigenlijk mee? Zakt niet volledig door het ijs, loopt er ook niet bij als een topper. Oogt zo sloom. Is toch een knakker van Manchester City. Grijze muis. 'Nog maar' 31 jaar oud, maar lijkt wel 36. Gaat-ie?

Dumfries. Vooraf waren we nog wel stellig. Hakimi de beste rechtsback ter wereld? Dan is Dumfries toch zeker de een-na-beste rechtsback ter wereld! Nou, Hakimi is inderdaad de beste rechtsback ter wereld. Maar Dumfries is niet de een-na-beste rechtsback ter wereld. Dumfries is niet eens de beste rechtsback van Nederland, dat is Timber. Maar Timber deed niet mee. Dumfries was heel lang de koning van Oranje met z'n rushes en z'n goals en z'n assists, maar was dit WK uitgeblust, opgebrand en toe aan vakantie.