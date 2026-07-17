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LIVE HOGE RAAD. Voor de aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- aller- ALLERlaatste keer Vitesse

Schup schup schup ze neer

Schakelen we nog 1x en hopelijk voor de laatste (allerlaatste) keer over naar een rechter voor een oordeel over Vitesse, de voetbalclub vol luchtfietsers en idioten. De club ging kapot en toen weer niet en toen weer wel en toen extra en toen mogelijk toch niet en toen waren ze definitief gered maar toen weer niet en toen had die gare directeur een grote bek en toen was Vitesse definitief dood en toen definitief gered en toen was het weer chaos en nu mogen ze wéér en nu zijn we er wel klaar mee. Iedereen lacht Vitesse uit omdat het Hollywood is, maar het is óók de club van Theo Bos en Monnikenhuize en Ernem en Poep aan je Lul. Omdat de KNVB in cassatie is gegaan tégen het voortbestaan van een voetbalclub (de KNVB heeft namelijk een hekel aan voetbal) mag de Hoge Raad er nog een keertje overheen. En daarna kunnen we het eindelijk weer hebben over die achterlijke spelers, klungelende Duitsers en Portugezen en een trainer die er niks van snapt, dat het bier te duur is, de stoeltjes in het stadion veel te makkelijk breken en natuurlijk die arrogante klojo van een Büttner. Livestream hierrrr.
UPDATE - Vitesse WINT definitief de wedstrijd en behoudt de licentie voor betaald voetbal, zo oordeelt de VAR Hoge Raad: "De Hoge Raad laat het oordeel van het Gerechtshof in stand en verwerpt de klachten van de KNVB daartegen."

Tags: vitesse, voetbal, sport
@Mosterd | 17-07-26 | 09:55 | 60 reacties

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