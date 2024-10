Er is weer gedoe bij Vitesse. De fatbike onder de voetbalclubs was vorig jaar bijna dood omdat geldschieter Guus Franke zich terugtrok, maar nu is Vitesse bijna dood omdat geldschieter Guus Franke zich terugtrekt. "Franke reageert met het persbericht op eerder vandaag door de Telegraaf gestelde vragen over het opzeggen van de deal door Coley Parry. Dat heeft de Amerikaan eerder deze maand gedaan, omdat Franke niet zou hebben voldaan aan enkele belangrijke contractueel overeengekomen voorwaarden. Zo zou de beoogde nieuwe Vitesse-eigenaar medio september een eerste betaling hebben moeten doen, die volgens meerdere bronnen niet heeft plaatsgevonden."

Tip van ons om Vitesse nu alsnog te redden: vragen bij iemand met veel geld of hij de boel wil overnemen, bijvoorbeeld zakenman Guus Franke.