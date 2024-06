De Rijn, de fles, de hoeren en vroeger ook Vites. Gaat effe matigjes in Arnhem: de KNVB heeft de licentie van de chronische rommelclub Vitesse ingetrokken. Er is nog beroep mogelijk dus pas over een weekje weten we definitief hoe scherp de buitenspelval is. Veel arme clubmensjes de dupe van het beleid van allerlei machts- en geldbeluste pipo's: toch zonde. ANYWAY ook zonder Vite$ draait de wereld dooorrrrrr: vanavond vroege file & extravroeg naar huis want FC Depay speelt tegen vv Alpen Kreuzer. Oranje aan, haarband in, Manvis in de spits, pils in de vingers. We zijn al geplaatst voor de volgende ronde, maar winnen van de afvallertjes uit de skifabriek zou wel lekker zijn, anders moeten we straks meteen tegen een goeie. Ach ja, we worden toch wel kampioen, en dan verslaan we ze gewoon allemaal. Goed om te weten met betrekking tot de vroege file: "Wie toch op kantoor moet zijn, zal best wat eerder weg mogen. Bij het contactcentrum van vakbond FNV zijn nog geen bezorgde telefoontjes binnengekomen." Alaaf.