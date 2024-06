Albanië. Als je het vermogen hebt door de troep heen te kijken en je bent dapper genoeg een keertje NIET lafjes naar Barcelona of Lissabon te gaan met de vriendengroep uit Dedemsvaart: goedkoop vluchtje, extreem aardig volk, prima hoofdstadje (hippe wijk: Blloku), lekker landje, prima voer, mooie stranden. Vanuit Tirana niet naar Durrës gaan, Durrës is een gare crackbende. Pak daarentegen de botsauto en laveer tussen de ezels en de op de SH4 spelende kinderen door naar het zuiden, richting Sarandë en Ksamil enzo. Niet op openbare toiletten poepen want daar gaat je kont dood van. ENFIN, Albanië speelt NU NU NU op het EK tegen de flitsende topfavoriet Spanje. Als Albanië niet wint van Spanje is Nederland alvast geplaatst voor de volgende ronde (omdat we dan sowieso bij de beste nummers drie zitten). Ergo, leuk die wedstrijd tegen Oostenrijk, maar die spanning hebben we eventjes geen zin in. Vamos, España!

SPANJE scoort. Nederland doorrr

PENALTY: Modric mist

1-0: Minuutje later... Modric

1-1: Allerlaatste minuut