✅ Handtekening is binnen! Vitesse heeft zojuist officieel de bevestiging binnen van Common Group. Daarmee voldoet Vitesse aan alle eisen van de beroepscommissie en is het alleen nog wachten op officieel bericht vanuit Zeist. Tot vrijdag, Vitessenaren!

Een geweldige opsteker voor de gewone sperziebonen etende man, die iedere dag weer voor dag en dauw opstaat om een podcast te maken met een Bekende Leuke Podcastmaker, daarna naar Hilversum rijdt om een column bij Radio 1 vol te mompelen die meestal over Henk Bres gaat, tussendoor het grachtengordelpubliek van NRC Handelsblad uitlegt dat ze in Wormer achterlijk zijn, stiekem sinaasappelsap steelt en de rest van de tijd zijn verzameld werk probeert te slijten aan mensen die 1,5 boek per jaar lezen maar zich beter voelen dan hun SBS 6 kijkende buren: Vitesse blijft bestaan. Het is wel ontzettend slecht nieuws voor alle andere gewone sperziebonen etende mannen die jarenlang helemaal gek werden van misschien wel zeker de minst sympathieke profclub van Nederland, die komend jaar naar Vitesse-De Graafschap moeten kijken in plaats van een keer een weekje lekker geen De Graafschap. Zoals ze op de barkruk van Vandaag Inside zouden zeggen: hoera (althans, als de licentiecommissie het er ook mee eens is).