Hassan Sahara vandaag in de Volkskrant, de krant met volks in de naam, maar die dat allang niet meer is, sterker nog... ZE HATEN HET VOLK, dat smerige blanke hetero-volk, dat 2 x per jaar het vliegtuig naar Gran Canaria neemt, BAH! Zo kotsen ze bij de Volkskrant ook op sperziebonen-eters. Walgelijk volk, die sperziebonen-eters, gadverdamme, dat plant zich maar voort in die Vinexwijken, als konijnen! En de allerergste sperziebonen-eter is EVA HOEKE, en die woont geeneens in een Vinex-wijk, maar in "een kast van een woning in het duurste gedeelte van Amsterdam" (Vintage Tennisbaan, Watergraafsmeer - meer zeggen we niet). Hassan Sahara vond zijn sperziebonen-grap zo geslaagd dat-ie m nog een keer maakte. Na de break allemaal foto's van sperziebonen. Om reclame te maken voor een fantastische Hollandsche groente als De Sperzieboon (nooit die Marokkaanse kopen, die zijn goor). En om pastinaakkanende Volkskrant-medewerkers TOT OP HET BOT te krenken, tot in het diepste van hun ranzigriekende elitieziel