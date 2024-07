Mijn ingezonden brief aan de Volkskrant, die ‘m niet wilde hebben - nou ja, dat was te verwachten. Dan maar hier. Op nieuwe stemmen! pic.twitter.com/n4Vdbi83AV

Noot voor hoofdredacteuren van grachtengordelkranten: prima dat je zo nu en dan iemand de laan uitstuurt , maar kom niet met bullshitexcuses als "je wil niet de hele tijd dezelfde stemmen uit dezelfde wereld horen". Dat laatste deed Pieter Klok wel, waarmee hij de weggestuurde Eva Hoeke reduceerde tot iets in de richting van just another white woman. De opmerking schoot bij Hoeke terecht in het verkeerde keelgat en ze stuurde een brief naar haar kersverse voormalig werkgever. Het leverde een magistraal stukje Volkskrant-kritiek op en de krant was uiteraard te schijterig om het te plaatsen.

"Het gros van de Volkskrant-redactie, in ieder geval de columnisten, bestaat uit mensen met een grootstedelijke achtergrond en grootstedelijke gedachten. Dat hoor je terug in de stemmen, die door dat landschap zijn gevormd", aldus Hoeke. "Ze klinken anders dan die van iemand die opgroeide in een Zaans dorp, op vakantie ging in Garderen en voor de journalistiek in de thuiszorg werkte. Die laatste stem is van mij, dus dat ik er dan uitgerekend uit moet is een gek verhaal."

Nou hoeft het natuurlijk geen wedstrijdje te worden wie er het verst buiten de ring woont. Maar als je dan toch die kaart wil trekken, waarom heeft Aaf dan in godsnaam nog een column? Of zou het dan toch domweg kunnen gaan om hoeveel krantjes je verkoopt? Meen je dat nou? Zal toch niet? Overigens deelt Eva ook nog wat tikken uit aan Volkskrant Magazine, waar chef Aimée Kiene vooral haar eigen kennissenkring van werkgelegenheid zou voorzien. In tegenstelling tot het loze gewauwel van Pieter Klok, komt Eva Hoeke in haar brief met een oproep tot oprechte diversiteit. Team Eva.