Extreem groot nieuws in columnistenland van de columnisten met heel weinig meninkjes, zoals Eus, Eva Hoeke, Jerry Goossens, Debby Gerritsen, Dinges van Sadelhoff, eigenlijk iedereen van het AD. De Volkskrant is gestopt met Eva Hoeke. Afscheidsbriefje is een heel lief briefje - terwijl je echt wel mag gaan met gestrekt been. "Ze knikte, echt. Er was geen specifieke reden, alleen het feit dat een blad soms domweg moet ‘vernieuwen’. We dronken ons kopje uit, herhaalden allebei nog een paar keer dat het jammer was en gingen daarna ieder ons eigen weg." Dat is het: Eva Hoeke is te lief voor de Volkskrant, eruit geknikkerd door een wolf in schaapskleren. EN WIE MAG ER WEER BLIJVEN? Aaf. Aaa aaa ef. Aaf weet iets van iemand in de top, dat kan niet anders. Aaf heeft een ei gebakken, een keertje in een zwembad gelegen, misschien een keer een banaan gezien, en een weg overgestoken, krijg dat allemaal maar in columns he, maar over dat rondneuken lezen we dan weer helemaal niks. ENFIN, doei Eva, bedankt.