Het onvermogen van Frans Timmermans om antisemitisme te benoemen als antisemitisme begint zorgelijke vormen aan te nemen. Het gebrek aan kritiek op de rot in de eigen achterban knaagt aan de toch al gammele fundering van de GroenLinks-PvdA-constructie, ziet ook Marcel van Roosmalen. De succesvolle meningenmachine en minder succesvolle presentator richtte vandaag het vizier op Swiftie Fransie en duwde zijn vinger diep in de zere plek. Timmermans wordt vakkundig gewogen en te licht bevonden. De linkse grootheid die afdaalde uit zijn Europese toren om Nederland te behoeden voor een rechtse toekomst faalt aan alle kanten en ontbeert de gedroomde leiderschapskwaliteiten die van deze samenwerking een succes moesten maken. Hij claimt niemand los te laten, maar laat ondertussen iedereen vallen en de slachtoffers van Jodenhaat als eerste. "In oorlogstijd heb je natuurlijk niets aan hem."