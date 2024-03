Terwijl de echte politici vandaag bezig zijn met het eindrapport van informateur Kim Putters (PvdA) is Frans Timmermans druk op TikTok, de Chinese app uit de hel. En wat blijkt? Hij is van van Talyor Swift! Wat leuk Frans. Eerder was Timmermans ook fan van Bruce Springsteen, toen was hij ook fan van Joost Klein en nu van Taylor Swift. Frans Timmermans is verder ook fan van hobby's, reizen, lekker weer, paprika chips, naturel chips, bolognese chips, friet met curry, friet met mayo, friet met ketchup, patat met curry, patat met mayo, patat met ketchup, bier, wijn, fris, binnenlands gedestilleerd, buitenlands gedestilleerd, Mulisch, Reve, Hermans, Wolkers, Hella Haase, Carry van Bruggen, Roda JC, AS Roma, Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente, SV Hercules, de kleur rood, de kleur groen, de kleur paars, de kleur wit (oh nee wit is geen kleur), nootmuskaat, peper, zout, suiker, kaneel, vanille, koerkoema, gomaso, Italiaanse kruiden, Mediterrane kruiden, Arabische kruiden, Oosterse kruiden, Mix Van Verschillende Kruiden, de spelshow Lingo, maar ook van Boggle, Met Het Mes Op Tafel, Twee Voor Twaalf, Per Seconde Wijzer, Fruitella, Mentos, Top Drop, Tikkels, Tikkels Drop & Fruit, pure chocola, melkchocola, witte chocola, blanke chocola, Range Rover, Aston Martin, Opel, Renault, Mini, Nissan, Hyundai, pizza met ananas, pizza zonder ananas, pizza met artisjokkenharten maar dan zonder de artisjokkenharten, Playmobil, Lego, Uri Geller, Victor Mids, Hans Klok, Hans Kazan, Gordon, Gerard Joling, Ria Visser, Marianne Timmer, Jutta Leerdam, Joy Beune, Pierre Bokma, Pierre Zenden, Pierre van Hooijdonk en van nog veel meer. Zo goed? Is dit swag? Ja toch?