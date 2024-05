In Arnhem heerst paniek want Vitesse dreigt te verdwijnen. Nou heeft het gros van de Nederlanders maar weinig met de geel-zwarte adelaar en wij evenmin, maar het zou wel sneu zijn als dat foeilelijke zwembadstadion voortaan alleen nog maar voor concerten van Marco B. en monstertruckshows kan worden gebruikt. Ook wij moeten toegeven dat het zonde zou zijn als we straks niet meer op deze in 1892 opgerichte voetbalclub kunnen zeiken. Dus HELP VITESSE!

Donderdag werd een crowdfunding in het leven geroepen om de noodlijdende club in ieder geval een financieel steuntje in de rug te geven en de tussenstand is inmiddels EEN MILJOEN EURO. Druppel op een gloeiende plaat of niet, de crowdfunding is ook bedoeld als signaal. "In overleg met diverse oud-spelers en supporters is uiteindelijk de crowdfunding ‘Voor Geel-Zwart’ ontstaan. Hiermee hopen we aan alles en iedereen in Nederland te laten zien dat Vitesse leeft", schrijft algemeen directeur Edwin Reijntjes.