Mensen we liggen eruit. Koeman is weg. Frenkie is op vakantie. Virgil denkt na. Cody rouwt. De materiaalman ruimt op. De penaltynemers treuren. Maar we moeten toch iets kijken en we moeten toch iets kiezen. Afellay koos, wij kiezen ook. We zijn niet voor Duitsland, want Duitsland ligt er al uit, en anders waren we ook niet voor Duitsland. We zijn niet voor Frankrijk, want Frankrijk is zo goed. We zijn niet voor Marokko, want dan wordt de boel weer gesloopt. We zijn niet voor Canada, want dat is een saaie ploeg. We zijn niet voor Brazilië, want Vinicius is zo'n gare gast. We zijn niet voor Paraguay, want we zijn niet gevlucht. We zijn niet voor Mexico, want ze zeiken nog steeds over die pingel. We zijn niet voor Noorwegen, want Haaland is een beest. We zijn niet voor Ghana, want die schoppen zo veel. We zijn niet voor Colombia, al zijn we wel fan van hun exportproducten. We zijn niet voor Argentinië, want we zijn het nog niet vergeten. We zijn niet voor Egypte, want Caïro is zo goor. We zijn niet voor Australië, want ze kunnen niet voetballen. We zijn niet voor Algerije, want wij hebben rapper Boef al. We zijn niet voor Zwitserland, want daar is het zo duur. We zijn niet voor Portugal, want Ronaldo is een draak. We zijn niet voor Kroatië, want daar zijn ze zo oud. We zijn niet voor Spanje, veel te frivool. We zijn niet voor Oostenrijk, daar gaan we al skiën. We zijn niet voor Bosnië, want Dzeko is over de heel. We zijn niet voor de VS, zij mogen lekker gaan basketballen. We zijn niet voor België, want we zijn 1830 niet vergeten. We zijn niet voor Senegal, want die lopen van het veld. We zijn niet voor Kaapverdië, zij hebben Rotterdam al. We zijn niet voor Engeland, hun fans zijn zo stom. Wij zijn voor: CONGO. Nu live, Engeland tegen CONGO. Hup Congo!

Update - 0-1 CONGO

Update - 1-1, Kane, mazzelpikken