Kijk het is natuurlijk ook helemaal niet leuk als je de nepvariant bent van de echte. Zoals iemand met een nep petje van Burberry een variant is op iemand met een echt petje van Burberry (geen idee wie zoiets koopt trouwens). Of zoals Red Bull Salzburg de nepvariant is van Austria Salzburg, of PRO de linksradicale schijtvariant is van de PvdA en Cristiano Ronaldo (dus) de nepvariant is van de echte Ronaldo, de échte échte Ronaldo, de dikke Ronaldo, en dan hebben WIJ hier op GSHQ ook nog eens een Ronaldo, wat van die Cristiano de variant op de variant maakt. Nu wil het toeval dat we hier ook wel een beetje klaar zijn met die geriatrische autist van een Lionel Messi die bij ieder doelpunt een tomeloze cumshot in het broekje van de NOS-commentator ontlokt. Nu mag je best fan zijn van die dwerg maar dat Frank Wielaard na iedere wedstrijd twee nieuwe Sportswear-boxers bij de Zeeman kan gaan halen gaat wel wat ver. Bovendien: leuk dat die Messi een paar balletjes erin peert, maar met al die hele en halve doodschoppende criminelen als Paredes, De Paul, Romero, Medina en die doorgesnoven idioot van een keeper Martínez is er helemaal geen flikker aan om dit WK naar Argentinië te kijken. Ettert dat zooitje dwazen de tegenstander niet helemaal de vernieling in, krijgen ze het wel cadeau van de FIFA. Gianni Infantino en z'n kliek flappenpakkers hebben de rode loper voor Messi uitgerold om bij diens laatste kunstje nog één keer de beker te mogen ophalen en als die corrupte gek van een Infantino klaar is met het uitreiken van de prijzen mag-ie mooi weer op allerlei leuke plekken op vakantie. Enfin, is Ronaldo dan BETER dan Messi, zoals patat beter is dan friet, openbaar onderwijs beter is dan islamitisch onderwijs, pure hagelslag beter is dan het Nederlandse pak verraad genaamd hagelslag 'melk', de kroket superieur is aan de frikandel, dorpen beter zijn dan steden, pep beter is dan pillen, enzovoorts, NOU JA u kent het wel. Nee natuurlijk niet! Maar hij is wel een van de allerbeste spelers ooit, die gekke Ronaldo, met z'n lelijke standbeeld op Madeira. Misschien ná Messi, en ná Maradona en ná Cruijff en ná Viscaal, maar hij staat er maar mooi wel tussen. Stijlloze voorspelling: Portugal - Oezbekistan, 4-0, 3x de neppe Ronaldo.

Update 6' - RONALLLLLDOOOOOOOOOOOOOO 1-0 RONALDOOOOOOO RONALDOOOOO RONALDOOOO

Update 17' - 2-0 Niet door Ronnie

Update 39' - RONALLLLLDOOOOOOOOOOO 3-0

Update 59' - 4-0. Weet u nog dat Nederland het in de voorbereiding errug lastig had met de Oekjes

Update einde - 4-0. Zeiden we toch. Ronaldo eerste speler ooit die op zes (!) WK's scoort

Update einde - Oh nee 5-0. Zeiden we niet