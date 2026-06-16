Nu LIVE een lekker moment om onder het genot van een stokbroodje Paturain de elektrische autoraampjes van Citroenen en Peugeots af te zeiken. Een heerlijke match de football tussen de twee beste ploegen van Afrika: Frankrijk en Senegal. Een deel van de in Frankrijk geboren spelers koos voor Frankrijk en een ander deel van de in Frankrijk geboren spelers koos voor Senegal (10), of Ivoorkust (9), of Tunesië (6), of Marokko (6), enz., maar dat leest u allemaal maar bij NRSchedelmeet. De beste spelers zitten trouwens wel gewoon bij titelfavoriet Frankrijk, met droomaanvallers als Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki, Doué, Barcola, enzovoorts. Het middenveld van die Fransen is dan wel weer shit. Derhalve luidt de stijlloze voorspelling van GeenStijls Ongelooflijk Deskundige Voetbal Experts Raad (G.O.D.V.E.R.): 2-1. Of 3-2.

Update DRINKPAUZE 1 - Heel belangrijk om nu te drinken. Kansen voor Senegal, maar nog 0-0. We gaan even naar de reclame zodat Gianni Infantino een keertje extra met het vliegtuig kan en de NOS nog wat mensen van de opleiding hbo journalistiek kan aannemen

Update 42' - Senegalees krijgt z'n poot haast doormidden geschopt, gaat naar de grond, scheids fluit niet en dan moet het slachtoffer van de aanslag na de behandeling nog een minuut naar de kant ook. Lekker regeltjes gemaakt weer, FIFA

Update 45' - Teringjantje wat is Frankrijk slecht

Update RUST - Stelling: Philip Kooke moet lekker terug naar de strafcorners van Bloemendaal. We gaan effe een kwartier kijken naar verkansie met Hansie, tot straks

Update 54' - Mbappé gaat aan de grond in de zestien. Kletsende slowpoke Philip Kooke heeft de beslissing van de VAR weer eens een halfuur later door - geen pingel dus

Update 66' - 1-0 MBAPPÉ

**Update 82' -**2-0 BARCOLA. Vette pass van Rabiot