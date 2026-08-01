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LOL. FIFA schrapt plan dat volgens FIFA helemaal niet bedoeld was om WK te verkopen

Voetbal komt naar huis

Kijk nou. De FIFA trekt haar keutel in. Het plan om het WK te verkopen aan degene die Gianni Infantino het meeste geld bood om alle kleine voetbalbonden van de wereld om te kopen gaat in de ijskast. Dat kon ook niet echt anders nadat de UEFA een boycot aankondigde en er daarna alleen maar meer mensen riepen dat het nieuwe plan een heel erg slecht idee was. Dit is dus een zuivere overwinning voor het echte, pure voetbal waarin het niet om geld draait. Daarom worden er dit jaar weer 167 Champions League wedstrijden gespeeld, vindt de finale van de Spaanse Super Cup plaats in Qatar en gaan we voor het WK van 2034 naar Saoedi-Arabië. En Cryscencio Summerville kan dan gewoon op de fiets komen want die woont er al! Nu alleen nog even wachten wat voor clown de KNVB als nieuwe bondscoach aanstelt.

Tags: fifa, wk, corruptie
@Ronaldo | 01-08-26 | 08:37 | 141 reacties

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