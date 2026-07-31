achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Pieter van Vollenhoven (87) blijkt behekst

Doodeng verhaal

pieter van vollenhoven en zijn telefoon

Het volgende bericht leest als een griezelboek van Stephen King maar dan zonder de seksende kinderen. Pieter van Vollenhoven (87), onze favoriete bejaarde in een lange lijst met geweldige bejaarden, wordt lastiggevallen door paranormale krachten. Of hij wordt bestookt door aliens. Hoe dan ook verscheen in de cameraroll van zijn telefoon plots een FOTO VAN ZIJN TELEFOON. Wij zouden ons bij zo'n ontdekking spontaan beschijten en Pieter zeker, maar die zoekt ook naar een plausibele verklaring onder zijn Instagram-volgers. 

"Dierbare Volgers voor mijn technische volgers een vraag!! Allereerst ik maak graag foto’s zowel met de telefoon als met de camera voor het echte werk! Natuurlijk maak ik met de telefoon wel eens per ongeluk een foto net zoals een broekzak gesprek! Maar hier vind ik nu een foto van mijn telefoon die wordt opgeladen in zijn geheugen! Dat gaat mij nu een brug te ver !! Hoe is dat nu mogelijk??? Ik heb ook geen reserve
telefoon en ik heb ook nog nooit een foto gemaakt van mijn telefoon die wordt opgeladen!! Een spook woont hier ook niet en zelf zou ik mij eerlijk gezegd ook niet direct handig willen noemen! Nu wie komt er met een oplossing?? Succes en misschien bestaan er ook wonderen! Alhoewel ik daar mijn aarzelingen over heb!!! Succes en mijn dank voor het meedenken!!!!"

Help die man.

De foto.

Tags: pieter van vollenhoven, paranormaal, help
@Zorro | 31-07-26 | 21:00 | 78 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Pieter van Vollenhoven met een T-Rex

Kan iemand Pieter van Vollenhoven ff helpen?

Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een vraag

@Pritt Stift | 05-04-20 | 15:15 | 0 reacties

Prof. van Vollenhoven: 'Redactioneel beïnvloed MH17-onderzoek was juist NIET onafhankelijk'

Sorry hoor, maar gewoon nog een MH17-onderzoek topic op basis van een tweet van de oude baas van de OVV, deze keer omdat ie nog explicieter refereert aan nieuws over onze WOB.

@Ronaldo | 12-02-19 | 20:20 | 0 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.