Het volgende bericht leest als een griezelboek van Stephen King maar dan zonder de seksende kinderen. Pieter van Vollenhoven (87), onze favoriete bejaarde in een lange lijst met geweldige bejaarden, wordt lastiggevallen door paranormale krachten. Of hij wordt bestookt door aliens. Hoe dan ook verscheen in de cameraroll van zijn telefoon plots een FOTO VAN ZIJN TELEFOON. Wij zouden ons bij zo'n ontdekking spontaan beschijten en Pieter zeker, maar die zoekt ook naar een plausibele verklaring onder zijn Instagram-volgers.

"Dierbare Volgers voor mijn technische volgers een vraag!! Allereerst ik maak graag foto’s zowel met de telefoon als met de camera voor het echte werk! Natuurlijk maak ik met de telefoon wel eens per ongeluk een foto net zoals een broekzak gesprek! Maar hier vind ik nu een foto van mijn telefoon die wordt opgeladen in zijn geheugen! Dat gaat mij nu een brug te ver !! Hoe is dat nu mogelijk??? Ik heb ook geen reserve

telefoon en ik heb ook nog nooit een foto gemaakt van mijn telefoon die wordt opgeladen!! Een spook woont hier ook niet en zelf zou ik mij eerlijk gezegd ook niet direct handig willen noemen! Nu wie komt er met een oplossing?? Succes en misschien bestaan er ook wonderen! Alhoewel ik daar mijn aarzelingen over heb!!! Succes en mijn dank voor het meedenken!!!!"

Help die man.