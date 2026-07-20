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EXCLUSIEF. Sneak preview van het nieuwe boek van mr. Pieter van Vollenhoven

Pieter ontmoet het dierenrijk, het dierenrijk ontmoet pieter

Pinguin en Pieter van Vollenhoven

Mooi nieuws. Mr. Pieter van Vollenhoven, bekend van internet, komt met een nieuw boek. Wie mr. Pieter van Vollenhoven zegt, zegt uiterst realistische dierenplaatjes, en het allermooiste is dus dat mr. Pieter van Vollenhoven een boek gaat uitbrengen VOL dierenplaatjes. Of, zoals de mr. het zelf noemt, "foto's van mijn ontmoetingen met het dierenrijk". Door de jaren heen heeft Pieter een hoop prachtige ontmoetingen beleefd. Omdat we zo van de goede man houden, na de breek alvast een paar prachtfoto's!

Pieter op een bijzonder avontuur nabij paleis Het Loo

pieter en eenhoorns

Pieter in de jungle van Zuid-Amerika

pieter en papegaaien

Pieters grote avontuur in zee

pieter en een walvis

Pieter op safari!

pieter en een bijzondere giraf

Benno was er ook!

pieter en benno

Pieter verkent de jungle

pieter en apen

Hee wat is dit nou??

aap en pieters

Pieter ontmoet paard Volkert!

pieter en paard volkert
Tags: pieter van vollenhoven, boek, dieren
@Zorro | 20-07-26 | 21:00 | 76 reacties

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