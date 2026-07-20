EXCLUSIEF. Sneak preview van het nieuwe boek van mr. Pieter van Vollenhoven
Pieter ontmoet het dierenrijk, het dierenrijk ontmoet pieter
Mooi nieuws. Mr. Pieter van Vollenhoven, bekend van internet, komt met een nieuw boek. Wie mr. Pieter van Vollenhoven zegt, zegt uiterst realistische dierenplaatjes, en het allermooiste is dus dat mr. Pieter van Vollenhoven een boek gaat uitbrengen VOL dierenplaatjes. Of, zoals de mr. het zelf noemt, "foto's van mijn ontmoetingen met het dierenrijk". Door de jaren heen heeft Pieter een hoop prachtige ontmoetingen beleefd. Omdat we zo van de goede man houden, na de breek alvast een paar prachtfoto's!
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